Renate-Juventus U23, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora novanta minuti per credere alla promozione e sperare nel passaggio del turno: alle 20:30 di questa sera allo Stadio Città di Meda è in programma Renate–Juventus U23. Si tratta della gara di ritorno di uno dei match più interessanti di questo primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. L’andata si è conclusa 1-1, con la rete di Compagnon che ha risposto all’iniziale vantaggio siglato da Celeghin. I bianconeri sono costretti alla vittoria visto che, in caso di ulteriore parità, sarebbe proprio il Renate a spuntarla, dato il miglior posizionamento in classifica. Le due sfide precedenti in campionato hanno visto i nerazzurri vincere 2-0 a dicembre, mentre la Juventus U23 ha ottenuto i tre punti ad aprile, superando gli avversari di misura per 2-1. Ecco le ultime su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora novanta minuti per credere alla promozione e sperare nel passaggio del turno: alle 20:30 di questa sera allo Stadio Città di Meda è in programmaU23. Si tratta della gara di ritorno di uno dei match più interessanti di questo primo turno della fase nazionale deidiC. L’andata si è conclusa 1-1, con la rete di Compagnon che ha risposto all’iniziale vantaggio siglato da Celeghin. I bianconeri sono costretti alla vittoria visto che, in caso di ulteriore parità, sarebbe proprio ila spuntarla, dato il miglior posizionamento in classifica. Le due sfide precedenti in campionato hanno visto i nerazzurri vincere 2-0 a dicembre, mentre laU23 ha ottenuto i tre punti ad aprile, superando gli avversari di misura per 2-1. Ecco le ultime su ...

