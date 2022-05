Reggio Emilia, anziano trovato morto in un pozzo: fermati tre familiari (Di giovedì 12 maggio 2022) commenta È di Giuseppe Pedrazzini , 77 anni, il corpo trovato in un pozzo mercoledì a Toano (Reggio Emilia) nell'ambito delle ricerche sull'anziano scomparso da qualche tempo. I carabinieri con il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 12 maggio 2022) commenta È di Giuseppe Pedrazzini , 77 anni, il corpoin unmercoledì a Toano () nell'ambito delle ricerche sull'scomparso da qualche tempo. I carabinieri con il ...

