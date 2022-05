Regata dei Tre Golfi, ReeVo SpA affianca Globulo Rosso nel campionato italiano offshore (Di giovedì 12 maggio 2022) È stata siglata la partnership tra ReeVo S.p.A. e Globulo Rosso Sailing Team per i naming rights dell’imbarcazione. Il 14 maggio, ReeVo Globulo Rosso parteciperà alla 67° Regata dei Tre Golfi, con partenza dal molo Santa Lucia di Napoli, sotto Castel dell’Ovo con la nuova livrea. ReeVo S.p.A., il Cloud & Cyber Security provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi per proteggere e custodire all’interno della propria “cassaforte digitale” i dati delle aziende italiane, ha scelto di credere nel progetto di sviluppo del Globulo Rosso Sailing Team con una partnership che guarda al futuro e mette la prua verso nuovi orizzonti di successi sportivi e non solo. Da sempre ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 12 maggio 2022) È stata siglata la partnership traS.p.A. eSailing Team per i naming rights dell’imbarcazione. Il 14 maggio,parteciperà alla 67°dei Tre, con partenza dal molo Santa Lucia di Napoli, sotto Castel dell’Ovo con la nuova livrea.S.p.A., il Cloud & Cyber Security providerche offre, da oltre 15 anni, servizi per proteggere e custodire all’interno della propria “cassaforte digitale” i dati delle aziende italiane, ha scelto di credere nel progetto di sviluppo delSailing Team con una partnership che guarda al futuro e mette la prua verso nuovi orizzonti di successi sportivi e non solo. Da sempre ...

