Real Madrid-Levante | le formazioni ufficiali

Riportiamo le formazioni ufficiali di Real Madrid-Levante, sfida della 36a giornata di Liga. Arbitro dell'incontro sarà Adrian Cordero Vega. Calcio d'inizio alle ore 21:30 al Santiago Bernabeu di Madrid. Dopo il grande successo contro il Manchester City, il Real Madrid già Campione di Spagna, non è riuscito ad avere la meglio nel derby contro l'Atletico Madrid. Il rigore trasformato da Carrasco ha deciso una partita fondamentale per la lotta Champions dei Colchoneros, condannando i Blancos ad una sconfitta che mancava dal pesante 0-4 contro il Barcellona. Con la testa alla tanto attesa finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool, Carlo Ancelotti in queste ultime giornate sfrutterà coloro che hanno giocato di meno.

