Real Madrid | Benzema secondo miglior marcatore della storia del club con Raul

Advertising

deejayfaremi : Most Real Madrid goals. 450: Cristiano Ronaldo 323: KARIM BENZEMA 323: Raul 308: Alfredo Di Stefano. - SkySport : Real Madrid, furto in casa di Benzema: arrestato alto dirigente albanese #SkySport #Benzema #RealMadrid - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - 24Trends_Italia : 1. Palermo-Triestina - 50mille+ 2. Vicenza-Cosenza - 50mille+ 3. Buco nero - 50mille+ 4. Finlandia - 50mille+ 5. Pa… - sportface2016 : #RealMadrid , #Benzema secondo miglior marcatore della storia del club con Raul -

Corriere del Mezzogiorno

Commenta per primo Ila giugno cercherà un acquirente per Mariano Diaz: l'attaccante ex Lione piace al Fenerbahce , ma non è disposto a spendere 6 milioni di euro d'ingaggio.di Salvatore Riggio Il portiere parla del suo primo anno al Psg: "Resto qui, non è stato facile ambientarmi sono felice per il titolo vinto. Eliminati dalIo non colpevole, loro gol irregolare". Sull'Italia fuori dal Mondiale: "Giorni difficili" Al Psg non dovrà esserci più alternanza con Keylor Navas. Parola di Gigio Donnarumma , che sta ... Real Madrid, Mino Fulco il genero di Ancelotti che fa correre i top player: «Pasta, pomodoro e niente obblighi» Grazie all’ultima rete realizzata contro il Levante, Karim Benzema ha raggiunto in seconda posizione Raul tra i migliori marcatori della storia del Real Madrid. Il francese infatti è attualmente a ...Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha parlato del discusso dualismo con Keylor Navas e dell'errore con il Real Madrid sul gol di Karim Benzema. Renato Panno. Gianluigi Donnarumma, portiere del Ps ...