Real Madrid, arrestati i ladri che svaligiarono la casa di Benzema nel 2019, c’è anche un alto dirigente albanese (Di giovedì 12 maggio 2022) Lo scorso venerdì, in Albania, sono stati arrestati alcuni uomini ritenuti responsabili del furto a casa di Karim Benzema del 27 febbraio 2019, mentre lui era impegnato nella finale di ritorno di Copa Rey tra Real Madrid e Barcellona, al Bernabeu. Ne dà notizia Sky Sport. Tra gli arrestati c’è un alto dirigente albanese. “Il 27 febbraio del 2019 – mentre Karim Benzema era in campo al Bernabeu per la semifinale di ritorno di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona- la sua villa veniva svaligiata. Lo scorso venerdì in Albania sono stati arrestati alcuni uomini accusati di oltre 40 colpi in Spagna, tra i quali quello ai danni dell’abitazione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) Lo scorso venerdì, in Albania, sono statialcuni uomini ritenuti responsabili del furto adi Karimdel 27 febbraio, mentre lui era impegnato nella finale di ritorno di Copa Rey trae Barcellona, al Bernabeu. Ne dà notizia Sky Sport. Tra glic’è unalbanese. “Il 27 febbraio del– mentre Karimera in campo al Bernabeu per la semifinale di ritorno di Copa del Rey trae Barcellona- la sua villa veniva svaligiata. Lo scorso venerdì in Albania sono statialcuni uomini accusati di oltre 40 colpi in Spagna, tra i quali quello ai danni dell’abitazione ...

