Ray-Ban collezione estate 2022: in arrivo il Colorblock

Nell'estate 2022, colore significa divertimento, e Ray-Ban è pronta a gettarsi nella mischia con una nuovissima Special Edition. Un cocktail di luci e colori, con montature trasparenti e lenti e cordini abbinati, per dipingere il futuro con l'anticonformista per eccellenza: il Wayfarer, simbolo immortale della cultura giovanile. Protagonista della Rock Revolution degli anni Sessanta, della scena artistica anni Ottanta e della cultura hip-hop degli anni Novanta, il Wayfarer arriva nel 2022 con tutta la sua energia. Ispirate alle forme fluide e alle tonalità brillanti dell'arte digitale, le intense tinte di questa collezione creano una palette all'insegna dei contrasti, destinata a distinguersi come autentico must-have. Attenuando i confini tra il mondo reale e la realtà virtuale, la vivacità dei contrasti crea uno ...

