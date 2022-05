(Di giovedì 12 maggio 2022) Quello dei baby gang resta un serio problema non solo metropolitano Per approfondire : Articolo : La maxi rissa per una vendetta tra baby gang Articolo : Rissa alle Cure, resa dei conti per una rapina ...

Advertising

qn_lanazione : Rapine violente nel centro di Firenze: arrestati tre minorenni - QuiNewsFirenze : Rapine violente, incastrata la gang dei ragazzini - parmapress_24 : Rapine violente ai danni di coetanei: tre minori “blindati in casa”. Rischiano la comunità - -

Agenzia ANSA

... Rissa alle Cure, resa dei conti per una rapina Articolo : Le gang e l'emergenza giovanile Arrestati tre minorenni dai carabinieri per dueavvenute a Firenze negli ultimi tempi. Gli ...Costoro, nel periodo tra marzo e novembre dell'anno 2020, utilizzando armi semiautomatiche e passamontagna, avevano messo a segno noveaggravate, dando altresì dimostrazione di aggressività ... Rapine violente in strade Firenze e Campi,3 minori arrestati - Toscana Firenze, 12 maggio 2022 - Arrestati tre minorenni dai carabinieri per due rapine violente avvenute a Firenze negli ultimi tempi. Gli arrestati sono due italiani e uno straniero, tra i 16 e i 17 anni, ...(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Arrestati tre minorenni dai carabinieri per due rapine violente avvenute a Firenze negli ultimi tempi. Gli arrestati sono due italiani e uno straniero, tra i 16 e i 17 anni, ...