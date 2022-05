Raggi va a Santa Palomba a raccogliere firme contro il termovalorizzatore (Di giovedì 12 maggio 2022) Gazebi, sgabelli, penne e tavolini sono già pronti. Sarà un fine settimana di passione. Come ai vecchi tempi. Il M5s di Roma ci lavora da tre giorni: missione nostaglia. Sabato e domenica si torna fieri oppositori. Una raccolta firme in tutta Roma contro l’inceneritore del sindaco Pd Roberto Gualtieri. I primi mobilitati sono i consiglieri comunali: la capogruppo Linda Meleo, Daniele Diaco, Paolo Ferrara e ovviamente lei, l’ex sindaca Virginia Raggi. A loro sarà affidata il banchetto più simbolico, quello di sabato mattina a Santa Palomba, area industriale sull’Ardeatina, favorita tra le quattro che il Campidoglio sta valutando per la costruzione del nuovo impianto. Santa Palomba come Malagrotta. E’ davvero un tuffo nel passato. In attesa dell’arrivo della ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 12 maggio 2022) Gazebi, sgabelli, penne e tavolini sono già pronti. Sarà un fine settimana di passione. Come ai vecchi tempi. Il M5s di Roma ci lavora da tre giorni: missione nostaglia. Sabato e domenica si torna fieri oppositori. Una raccoltain tutta Romal’inceneritore del sindaco Pd Roberto Gualtieri. I primi mobilitati sono i consiglieri comunali: la capogruppo Linda Meleo, Daniele Diaco, Paolo Ferrara e ovviamente lei, l’ex sindaca Virginia. A loro sarà affidata il banchetto più simbolico, quello di sabato mattina a, area industriale sull’Ardeatina, favorita tra le quattro che il Campidoglio sta valutando per la costruzione del nuovo impianto.come Malagrotta. E’ davvero un tuffo nel passato. In attesa dell’arrivo della ...

Advertising

IBadaracco : Parte la raccolta firme per una petizione popolare #NoInceneritore - #SiTransizioneEcologica del M5S e della Lista… - PhoenixGamer81 : RT @M5SRoma: Di Daniele Diaco 'Virginia Raggi da sempre in prima linea in difesa dei cittadini. Noi diciamo No al termovalorizzatore di Gua… - QuintoValter : RT @M5SRoma: Di Daniele Diaco 'Virginia Raggi da sempre in prima linea in difesa dei cittadini. Noi diciamo No al termovalorizzatore di Gua… - tatancawar : RT @M5SRoma: Di Daniele Diaco 'Virginia Raggi da sempre in prima linea in difesa dei cittadini. Noi diciamo No al termovalorizzatore di Gua… - medicojunghiano : ?????? affettuose condoglianze per la irreparabile perdita di PAUL GINSBORG col quale mi dilettai in girotondi capitol… -