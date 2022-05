Ragazzo di 17 anni ucraino trasportato con urgenza a Roma, le sue condizioni sono gravissime: voleva salvare la madre dai bombardamenti (Di giovedì 12 maggio 2022) Non è una storia nuova, neanche l’unica e neanche una particolare. Non è una storia che lascia più sorpresi. Dovrebbe essere così ma purtroppo non lo è. Questa è solo una storia che, tra le tante, ha la possibilità di potersi raccontare. Un Ragazzo di appena 17 anni ucraino, mentre cercava di salvare la madre, è rimasto ferito, gravemente, dai continui bombardamenti che stravolgono la sua vita da mesi. Un atto di coraggio, disperazione, amore, sopravvivenza, che si è dimostrato inutile. La mamma non ce l’ha fatta. Leggi anche: Guerra in Ucraina, arriva l’allarme dell’Onu: ”Stiamo rischiando una carestia mondiale”. Ecco perché Il Ragazzo verrà trasportato d’urgenza a Roma Il Ragazzo verrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Non è una storia nuova, neanche l’unica e neanche una particolare. Non è una storia che lascia più sorpresi. Dovrebbe essere così ma purtroppo non lo è. Questa è solo una storia che, tra le tante, ha la possibilità di potersi raccontare. Undi appena 17, mentre cercava dila, è rimasto ferito, gravemente, dai continuiche stravolgono la sua vita da mesi. Un atto di coraggio, disperazione, amore, sopravvivenza, che si è dimostrato inutile. La mamma non ce l’ha fatta. Leggi anche: Guerra in Ucraina, arriva l’allarme dell’Onu: ”Stiamo rischiando una carestia mondiale”. Ecco perché Ilverràd’Ilverrà ...

