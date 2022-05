Ragazzino cade e s'infilza con il manubrio: corsa all'ospedale per togliere il ferro dalla coscia (Di giovedì 12 maggio 2022) SAONARA - cade con la bici e il manubrio si infilza nella coscia. Attimi di apprensione oggi, 12 maggio, per un Ragazzino che verso le 13:30 è caduto mentre pedalava in via XX Settembre a Saonara e si ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) SAONARA -con la bici e ilsinella. Attimi di apprensione oggi, 12 maggio, per unche verso le 13:30 è caduto mentre pedalava in via XX Settembre a Saonara e si ...

Advertising

Gazzettino : Ragazzino cade dalla #bici e s'infilza il manubrio nella coscia: corsa all'ospedale per estrarre il ferro dal quadr… - MetrodoroT : stamani in centro commerciale entro in libreria mentre vago tra i titoli lo sguardo mi cade su un ragazzino 9/10 a… - Jakin21655663 : @pupastra1973 La mela non cade mai lontano dall Albero...e lo ripetero,nella famiglia Di quel ragazzino c è qualcos… - 333Ludo : @F4RFALL3 Ma quale professore! Todaro è un ragazzino cafone e sbruffone! Un 14enne invecchiato male. La Celentano q… - Daaisyviolet : Comunque la puntata di bandita una delle più belle lei bravissima l’intensità con cui l’ha ballata mamma mia e poi… -