Quattro volte candidato all'Oscar e 11 volte vincitore del premio Goya, Alberto Iglesias riceverà il dottorato onorario al Berklee Valencia (Di giovedì 12 maggio 2022) Valencia, Spagna, 12 maggio 2022 /PRNewswire/



Valencia, Spagna, 12 maggio 2022 /PRNewswire/ Il Berklee College of Music conferirà una laurea onoraria al compositore spagnolo Alberto Iglesias alla cerimonia di inizio 2022 al Berklee Valencia, lunedì 4 luglio, ore 18:00 CET, all'Auditorio Superiore delle Arti. Iglesias, 11 volte vincitrice del Goya e Quattro volte candidato all'Academy Award, sarà premiato per i suoi straordinari successi professionali, la sua eccellente esposizione di arte poetica, la sua profonda comprensione della simbiosi tra espressioni visive e musicali e l'influenza del suo lavoro creativo su un'intera generazione di compositori. Negli ultimi cinque anni il campus di ...

