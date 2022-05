Qualità dell’aria, la Corte di Giustizia europea condanna l’Italia: “Superati per anni i valori limite di biossido d’azoto nelle grandi città” (Di giovedì 12 maggio 2022) Accogliendo il ricorso della Commissione europea nell’ambito di una procedura di infrazione contro l’Italia, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il nostro Paese è venuto meno agli obblighi previsti dalla direttiva Ue sulla Qualità dell’aria. Secondo i giudici di Lussemburgo, dal 2010 al 2018 sono stati “sistematicamente e continuativamente oltrepassati” i valori limite annuali di biossido di azoto – originato soprattutto dal traffico veicolare – nelle conurbazioni di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma, nel comune di Genova e in altre zone del Paese, inclusa Catania dal 2010 al 2012 e dal 2014 al 2018. A partire dall’11 giugno 2010, ha stabilito la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Accogliendo il ricorso della Commissionenell’ambito di una procedura di infrazione contro, ladidell’Unioneha stabilito che il nostro Paese è venuto meno agli obblighi previsti dalla direttiva Ue sulla. Secondo i giudici di Lussemburgo, dal 2010 al 2018 sono stati “sistematicamente e continuativamente oltrepassati” iannuali didi azoto – originato soprattutto dal traffico veicolare –conurbazioni di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma, nel comune di Genova e in altre zone del Paese, inclusa Catania dal 2010 al 2012 e dal 2014 al 2018. A partire dall’11 giugno 2010, ha stabilito la ...

