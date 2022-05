"Putin sorpreso, c'è rancore". Draghi con Biden, che cosa rischiamo: Barabanov, voci pesantissime da Mosca (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 19 maggio il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi terrà alle 9 in Senato una informativa e non più un intervento al Question time come inizialmente previsto. E' quanto si apprende da fonti parlamentari di Palazzo Madama. Di fatto, dunque, il premier riferirà sulla guerra in Ucraina e sul suo incontro con il presidente americano Joe Biden avvenuto martedì a Washington senza però rispondere alle domande degli onorevoli. Impossibile, invece, che il premier commenti l'intervista di Oleg Barabanov, direttore del programma del think tank Valdai Club, assai vicino al Cremlino, nonché vice dell'Istituto di Studi europei del Mgimo. "La dura reazione di Mario Draghi all'operazione militare russa in Ucraina, nella mia opinione, ha colto di sorpresa il Cremlino - spiega Barabanov in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 19 maggio il presidente del Consiglio italiano Marioterrà alle 9 in Senato una informativa e non più un intervento al Question time come inizialmente previsto. E' quanto si apprende da fonti parlamentari di Palazzo Madama. Di fatto, dunque, il premier riferirà sulla guerra in Ucraina e sul suo incontro con il presidente americano Joeavvenuto martedì a Washington senza però rispondere alle domande degli onorevoli. Impossibile, invece, che il premier commenti l'intervista di Oleg, direttore del programma del think tank Valdai Club, assai vicino al Cremlino, nonché vice dell'Istituto di Studi europei del Mgimo. "La dura reazione di Marioall'operazione militare russa in Ucraina, nella mia opinione, ha colto di sorpresa il Cremlino - spiegain una ...

