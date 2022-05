Putin: “L’Occidente ha un’ossessione per le sanzioni, che provocherà una crisi globale, sta già crescendo l’inflazione in Europa” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Coloro che hanno imposto le sanzioni, guidati da ambizioni politiche miopi, e dalla russofobia, hanno colpito in misura maggiore i propri interessi nazionali, le proprie economie, il benessere dei propri cittadini’’ di conseguenza, ora abbiamo ”l’inflazione in forte aumento in Europa”. A parte la deprecabile invasione dell’Ucraina – che pure (paradossalmente) ha un suo perché, se letta in un contesto geo-politico in cui sia la Nato che l’Europa se ne sono lavate le mani per anni – l’intervento che stamane il presidente russo ha esternato nell’ambito di un forum economico interno al paese, è parso tuto sommato abbastanza lucido e coerente. Putin: “L’Occidente è preda di un’ossessione per le sanzioni, che inevitabilmente porterà conseguenze più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) “Coloro che hanno imposto le, guidati da ambizioni politiche miopi, e dalla russofobia, hanno colpito in misura maggiore i propri interessi nazionali, le proprie economie, il benessere dei propri cittadini’’ di conseguenza, ora abbiamo ”in forte aumento in”. A parte la deprecabile invasione dell’Ucraina – che pure (paradossalmente) ha un suo perché, se letta in un contesto geo-politico in cui sia la Nato che l’se ne sono lavate le mani per anni – l’intervento che stamane il presidente russo ha esternato nell’ambito di un forum economico interno al paese, è parso tuto sommato abbastanza lucido e coerente.: “è preda diper le, che inevitabilmente porterà conseguenze più ...

Advertising

GiovaQuez : Il tentativo di dividere le persone tra pacifisti e guerrafondai in occidente è quantomeno strumentale. Di guerrafo… - GiovaQuez : Orsini: 'Putin nel suo discorso aveva un interesse a mostrare un volto diverso da quello che noi mostriamo in occid… - Ettore_Rosato : “L'Occidente preparava una invasione dei nostri territori l'offensiva in #Ucraina un’operazione preventiva, necess… - Pax26632587 : RT @ultimenotizie: L'Occidente sta sacrificando il resto del mondo per mantenere il suo dominio globale. Lo ha dichiarato Vladimir #Putin a… - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Putin: “L’Occidente ha un’ossessione per le sanzioni, che provocherà una crisi globale, sta già crescendo l’inflazione in… -