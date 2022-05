Puglia: sono circa duecentocinquantamila i cinghiali che “assediano città e campagne” Coldiretti dopo il ferimento di un adolescente a Castellaneta Marina, operato d'urgenza (Di giovedì 12 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con l’emergenza Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell’uomo all’aperto si sono moltiplicati, con un aumento del 15%, i cinghiali che invadono città e campagne in Puglia. E’ quanto emerge dalla stima di Coldiretti Puglia che sollecita provvedimenti urgenti contro l’aumento esponenziale dei cinghiali, a seguito del ferimento di un quattordicenne a Castellaneta in provincia di Taranto, aggredito da un cinghiale e morso alla mano mentre giocava. Una invasione che riguarda tutta la Puglia che rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini e per le attività agricole. I cinghiali ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 12 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Con l’emergenza Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell’uomo all’aperto simoltiplicati, con un aumento del 15%, iche invadonoin. E’ quanto emerge dalla stima diche sollecita provvedimenti urgenti contro l’aumento esponenziale dei, a seguito deldi un quattordicenne ain provincia di Taranto, aggredito da un cinghiale e morso alla mano mentre giocava. Una invasione che riguarda tutta lache rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini e per le attività agricole. I...

mirabeack : @smxworld In Puglia ci sono distese enormi in cui puoi mettere pale eoliche dove vuoi, quello che non capisco è per… - allyisdelicate : @__honeyjimin nope non sono di napoli, arrivo dalla puglia - PassioneCirio : Come le nostre salse pronte sono un'idea semplice e gustosa per condire un buon piatto di pasta, i loro vasetti son… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Imprese fantasma, in Puglia sono oltre 78mila #economia #italia #governo #finanza #politica #news… - Umbertofebo : @Enrico__Costa Sempre preoccuparsi per gli altri, in Puglia non ci sono altri problemi o dobbiamo mantenere chi indagherà per nulla? -