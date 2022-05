PSG, può soffiare un obiettivo al Manchester United (Di giovedì 12 maggio 2022) Il PSG può soffiare un obiettivo al Manchester United: stando a Sport, anche i parigini potrebbero spingere per il Frenkie de Jong del... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022) Il PSG puòunal: stando a Sport, anche i parigini potrebbero spingere per il Frenkie de Jong del...

Advertising

AlfredoPedulla : #Pogba: la @juventusfc non può andare sopra i 7-8 milioni di ingaggio, il @PSG_inside prepara offerta in doppia cif… - gippu1 : Il City di #Guardiola, splendido nei princìpi, visionario nell'impalcatura di gioco, frana ancora sul piano tempera… - sportli26181512 : PSG, può soffiare un obiettivo al Manchester United: Il PSG può soffiare un obiettivo al Manchester United: stando… - NeroAzzurro20 : @Frankie72491011 nel City, Liverpool, Chelsea, Psg, Bayern e Real non sarebbe mai nell’11 titolare ha 33 anni?? non… - EnricoP1998 : @JUVEN_TV @boccia921 @Gianpaolo_5 Anche il PSG avrebbe dovuto vincerla quest’anno, e anche l’anno prima ma soprattu… -

Donnarumma snobba Keylor Navas: 'Il Psg dovrà fare una scelta. La mia stagione Mi do 7' ... purtroppo, non si può tornare indietro. E in ogni caso ciò che abbiamo fatto all'Europeo rimarrà ...mio primo scudetto e sono molto contento perché questo è anche il primo trofeo con la maglia del Psg. ... Lo hanno distrutto: 'Come Montolivo, è acqua tiepida' Secondo me Locatelli può diventare un grande giocatore se gli metti vicino Milinkovic - Savic, non ... Per quanto riguarda Pogba, vi abbiamo riportato la situazione nelle ultime ore, con il Psg pronto ... Corriere dello Sport ... purtroppo, non sitornare indietro. E in ogni caso ciò che abbiamo fatto all'Europeo rimarrà ...mio primo scudetto e sono molto contento perché questo è anche il primo trofeo con la maglia del. ...Secondo me Locatellidiventare un grande giocatore se gli metti vicino Milinkovic - Savic, non ... Per quanto riguarda Pogba, vi abbiamo riportato la situazione nelle ultime ore, con ilpronto ... "Psg, Leonardo in bilico: Donnarumma può tornare al Milan"