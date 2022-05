Pronto Soccorso, Ficco (Saues): Più posti nelle scuole di specializzazione? Soluzione di lungo periodo, il problema è oggi (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’aumento del numero di posti nelle scuole di specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza, come annunciato dal ministro Speranza per fronteggiare la carenza di medici di Pronto Soccorso, significa dover aspettare almeno cinque anni prima che si formino questi professionisti, sempre ammesso che si trovi un numero sufficiente di neolaureati disponibili, visto che lo scorso anno le scuole di specializzazione hanno registrato oltre 450 mancate iscrizioni. La verità è che non possiamo aspettare tutti questi anni, non ce lo possiamo permettere“. Lo afferma il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. Per Ficco “Se sono stati stanziati dal Pnrr dei ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 12 maggio 2022) “L’aumento del numero didiin Medicina di Emergenza Urgenza, come annunciato dal ministro Speranza per fronteggiare la carenza di medici di, significa dover aspettare almeno cinque anni prima che si formino questi professionisti, sempre ammesso che si trovi un numero sufficiente di neolaureati disponibili, visto che lo scorso anno ledihanno registrato oltre 450 mancate iscrizioni. La verità è che non possiamo aspettare tutti questi anni, non ce lo possiamo permettere“. Lo afferma il presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo. Per“Se sono stati stanziati dal Pnrr dei ...

