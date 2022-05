Probabili formazioni Hellas Verona-Torino: trentasettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Hellas Verona-Torino, match della trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 14 maggio nella cornice del Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Hellas Verona – Pochi cambi per Tudor. In mezzo al campo Tameze e Ilic, dalla panchina Veloso. Sul fronte d’attacco Simeone sostenuto da Caprari e Barak. Torino – Fasce presidiate da Singo e Vojvoda. Tra i pali confermato Berisha, nuova esclusione per Milinkovic-Savic. Da valutare Buongiorno. Verona ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 14 maggio nella cornice del Bentegodi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.– Pochi cambi per Tudor. In mezzo al campo Tameze e Ilic, dalla panchina Veloso. Sul fronte d’attacco Simeone sostenuto da Caprari e Barak.– Fasce presidiate da Singo e Vojvoda. Tra i pali confermato Berisha, nuova esclusione per Milinkovic-Savic. Da valutare Buongiorno....

