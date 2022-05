Previsioni meteo dal 13 al 15 maggio: breve stop all’estate anticipata, ma rimangono le alte temperature (Di giovedì 12 maggio 2022) L’estate anticipata portata dal sole dei giorni scorsi sarà in parte interrotta da questo week end che oltre a tempo soleggiato porterà con sé anche qualche rovescio locale e qualche nube sparsa. Nonostante l’aria fresca che causerà un leggero ribasso, però, le temperature stanzieranno comunque su valori quasi estivi. Inoltre, un debole campo di alta pressione terrà lontane le grandi perturbazioni e i venti saranno di intensità debole. Nel dettaglio le Previsioni per questo fine settimana, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio. Il meteo di venerdì 13 maggio Nella giornata di venerdì 13 maggio si potranno verificare rovesci locali su Alpi e Prealpi. Nel resto d’Italia, invece, il sole continuerà a splendere. Come vi avevamo già anticipato, nella zona NordEst ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) L’estateportata dal sole dei giorni scorsi sarà in parte interrotta da questo week end che oltre a tempo soleggiato porterà con sé anche qualche rovescio locale e qualche nube sparsa. Nonostante l’aria fresca che causerà un leggero ribasso, però, lestanzieranno comunque su valori quasi estivi. Inoltre, un debole campo di alta pressione terrà lontane le grandi perturbazioni e i venti saranno di intensità debole. Nel dettaglio leper questo fine settimana, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15. Ildi venerdì 13Nella giornata di venerdì 13si potranno verificare rovesci locali su Alpi e Prealpi. Nel resto d’Italia, invece, il sole continuerà a splendere. Come vi avevamo già anticipato, nella zona NordEst ...

