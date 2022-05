Presentazione del libro di Cesare Fumagalli “Piccola Impresa, indicativo futuro” il 16 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) Lunedì 16 maggio 2022 alle ore 17:30 nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta, 12 a Bergamo (Auditorium Calegari) si terrà la Presentazione del libro “Piccola Impresa, indicativo futuro. L’intelligenza del polpastrello” di Cesare Fumagalli, già Segretario Generale di Confartigianato Imprese Nazionale, scritto insieme a Michela Fumagalli e con la prefazione di Massimiliano Valerii. Il libro racconta le storie di imprenditorialità diffusa delle piccole imprese che rappresentano oltre il novanta per cento del tessuto imprenditoriale attivo in Italia. Imprese piccole per scelta, non per dovere, che, attive nelle proprie comunità, sanno creare innovazione facendo tesoro della tradizione ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Lunedì 162022 alle ore 17:30 nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta, 12 a Bergamo (Auditorium Calegari) si terrà ladel. L’intelligenza del polpastrello” di, già Segretario Generale di Confartigianato Imprese Nazionale, scritto insieme a Michelae con la prefazione di Massimiliano Valerii. Ilracconta le storie di imprenditorialità diffusa delle piccole imprese che rappresentano oltre il novanta per cento del tessuto imprenditoriale attivo in Italia. Imprese piccole per scelta, non per dovere, che, attive nelle proprie comunità, sanno creare innovazione facendo tesoro della tradizione ...

Advertising

CarloCalenda : ???? In diretta dalla Terrazza del Pincio di Roma per la prima presentazione pubblica de 'La libertà che non libera':… - marattin : Il mio intervento alla presentazione del libro “Molte riforme per nulla” (Carlo Stagnaro e Alberto Saravalle) organ… - gennaromigliore : Che vergogna avere in questo paese politici come il sindaco di Rieti che, chiudendo la presentazione del candidato… - lamortevito : RT @Radicali: #12maggio: oggi sono passati 45 anni dalla morte di Giorgiana Masi a Roma, durante una manifestazione radicale. Alle 19:30… - UnipolSai_CRP : RT @UnipolGroup_PR: Domani la presentazione di #OpeningNewWays, il nuovo Piano Strategico del #GruppoUnipol. Seguila sui nostri canali soci… -