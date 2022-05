Prende brutti voti a scuola, riempie di schiaffi la figlia: il papà orco finisce a giudizio per maltrattamenti (Di giovedì 12 maggio 2022) ANCONA - Sarebbe stata aggredita dal padre, quando era in terza elementare, solamente per aver sbagliato un compito a scuola. Uno schiaffo che, stando alla procura, aveva fatto sanguinare il labbro ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 12 maggio 2022) ANCONA - Sarebbe stata aggredita dal padre, quando era in terza elementare, solamente per aver sbagliato un compito a. Uno schiaffo che, stando alla procura, aveva fatto sanguinare il labbro ...

