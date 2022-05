Polonia, i rifugi antiaerei ristrutturati per paura della guerra. «Decine di richieste, ma per le armi nucleari non basteranno» (Di giovedì 12 maggio 2022) In Polonia essere parte della Nato non fa dormire sonni tranquilli a nessuno. La minaccia della Russia e la paura che possa attaccare anche Varsavia oltre all'Ucraina, sta spingendo i polacchi a... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 12 maggio 2022) Inessere parteNato non fa dormire sonni tranquilli a nessuno. La minacciaRussia e lache possa attaccare anche Varsavia oltre all'Ucraina, sta spingendo i polacchi a...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Polonia, i rifugi antiaerei ristrutturati per paura della guerra. «Decine di richieste, ma per le armi nucleari non bas… - NATOlizer : Polonia, i rifugi antiaerei ristrutturati per paura della guerra. «Decine di richieste, ma per le armi...… - Gazzettino : Polonia, i rifugi antiaerei ristrutturati per paura della guerra. «Decine di richieste, ma per le armi nucleari non… - ilmessaggeroit : Polonia, i rifugi antiaerei ristrutturati per paura della guerra. «Decine di richieste, ma per le armi nucleari non… - AdornatoAntonio : RT @contropiano: Guerra in Ucraina/53. Offensiva russa nel sud e nell’est. Colpita Odessa, presidente europeo nei rifugi. Su aborto e contr… -