Politiche Sociali: sei milioni dal Pnrr per ambiti Salerno-Pellezzano (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale di Salerno capofila dell’ambito Sociale S5 (Salerno – Pellezzano). Il Comune di Salerno ha infatti totalizzato l’en plein con sette progetti finanziati su sette presentati nell’ambito del Pnrr. Quasi sei milioni di euro (5.726,500 ) si aggiungeranno così nei prossimi mesi alla dotazione economica dei servizi Sociali consentendo di migliorare ancora di più le prestazioni al servizio dei cittadini in difficoltà e le condizioni di lavoro degli operatori. Queste preziose risorse saranno indirizzate in modo particolare all’ housing temporaneo e stazioni di posta per le estreme povertà, al sostegno delle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale dicapofila dell’ambito Sociale S5 (). Il Comune diha infatti totalizzato l’en plein con sette progetti finanziati su sette presentati nell’ambito del. Quasi seidi euro (5.726,500 ) si aggiungeranno così nei prossimi mesi alla dotazione economica dei serviziconsentendo di migliorare ancora di più le prestazioni al servizio dei cittadini in difficoltà e le condizioni di lavoro degli operatori. Queste preziose risorse saranno indirizzate in modo particolare all’ housing temporaneo e stazioni di posta per le estreme povertà, al sostegno delle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle ...

