Pobega, tentativo del Torino per tenerlo nella prossima stagione (Di giovedì 12 maggio 2022) Tommaso Pobega farà ritorno al termine di questa stagione al Milan. Il Torino però potrebbe fare un tentativo per riportarlo in granata Tommaso Pobega farà ritorno al termine di questa stagione al Milan. Il Torino però potrebbe fare un tentativo per riportarlo in granata. Secondo il Corriere di Torino, il club di Cairo potrebbe fare un tentativo durante il prossimo mercato estivo per riportare il giovane centrocampista nel capoluogo piemontese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

