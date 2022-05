Playoff Serie C, Palermo al secondo turno: rimonta Entella e Monopoli. Le qualificate (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Palermo di Silvio Baldini accede al secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, e lo fa insieme a Monopoli, FerlpiSalò, Virtus Entella e Juventus U23 Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Ildi Silvio Baldini accede aldella fase nazionale deidiC, e lo fa insieme a, FerlpiSalò, Virtuse Juventus U23

