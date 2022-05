Playoff NBA Highlights | Memphis - Golden State | gara - 5 134 - 95

Advertising

sportface2016 : #NBA, #Playoff 2022: #Milwaukee torna avanti contro #Boston, #Memphis stende #GoldenState - Eurosport_IT : La notte delle vittorie dei Milwaukee Bucks e dei Memphis Grizzlies ?????? #EurosportBASKET | #NBA - SkySportNBA : Playoff NBA: Milwaukee di nuovo avanti contro Boston, Memphis travolge Golden State #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : Playoff NBA, seduta dietro Tacko Fall: la tifosa costretta a chiedere aiuto. VIDEO: Pensate cosa si prova a pagare… - J23Zacky : @peppe_roncino Giusto doveva essere: -Juve campione d’Italia -Juve campione d’Europa -Juve vincitrice dell’Eurovis… -

Sky Sport

La sintesi della vittoria 134 - 95 dei Memphis Grizzlies sui Golden State Warriors in gara - 5 della semifinale della Western Conference: pur battuti, Curry e compagni conducono la serie 3 - 2.Proseguono icon altre due gare - 5 delle semifinali di conference. Ancora nessuna serie si è chiusa, in una notte che ha visto le vittorie dei Milwaukee Bucks e dei Memphis Grizzlies. I campioni in ... Playoff NBA, seduta dietro Tacko Fall: la tifosa costretta a chiedere aiuto. VIDEO Il cestista serbo Nikola Jokic ha vinto il premio di MVP (Most Valuable Player, di fatto il miglior giocatore) della stagione regolare della NBA, il ...NBA, Playoff 2022: i Milwaukee Bucks tornano avanti nella serie contro i Boston Celtics, i Memphis Grizzlies stendono i Golden State Warriors ...