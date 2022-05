Playoff NBA 2022: Milwaukee rimonta Boston, Antetokoumpo ed Holiday firmano il 3-2. Memphis demolisce Golden State (Di giovedì 12 maggio 2022) Proseguono i Playoff NBA con altre due gare-5 delle semifinali di conference. Ancora nessuna serie si è chiusa, in una notte che ha visto le vittorie dei Milwaukee Bucks e dei Memphis Grizzlies. I campioni in carica ribaltano nuovamente il fattore campo e si portano sul 3-2 contro i Boston Celtics, mentre Memphis tiene aperti ancora i giochi contro i Golden State Warriors, che restano comunque avanti sempre sul 3-2. Una gara-5 incredibile quella tra Celtics e Bucks, in una serie veramente tiratissima e molto spettacolare. Finisce 110-107 per Antetokounmpo e compagni. Rispetto alla precedente partita, questa volta è Milwaukee a piazzare la rimonta nell’ultimo quarto, recuperando anche dodici punti di svantaggio negli ultimi nove minuti, ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Proseguono iNBA con altre due gare-5 delle semifinali di conference. Ancora nessuna serie si è chiusa, in una notte che ha visto le vittorie deiBucks e deiGrizzlies. I campioni in carica ribaltano nuovamente il fattore campo e si portano sul 3-2 contro iCeltics, mentretiene aperti ancora i giochi contro iWarriors, che restano comunque avanti sempre sul 3-2. Una gara-5 incredibile quella tra Celtics e Bucks, in una serie veramente tiratissima e molto spettacolare. Finisce 110-107 per Antetokounmpo e compagni. Rispetto alla precedente partita, questa volta èa piazzare lanell’ultimo quarto, recuperando anche dodici punti di svantaggio negli ultimi nove minuti, ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Clamorosi Grizzlies: Warriors umiliati, ora serve gara-6 #nbaplayoffs - Gazzetta_NBA : Giannis fa 40, Holiday è un muro: così i Bucks hanno steso Boston in gara-5 #nbaplayoffs - sportli26181512 : Playoff NBA: Milwaukee di nuovo avanti contro Boston, Memphis travolge Golden State: I Bucks battono in volata a do… - infoitsport : Playoff NBA 2022, i risultati della notte (11 Maggio): Heat e Suns vincono in casa e vanno sul 3-2, prestazione mon… - jaumfx : playoff da NBA é mto quente slc -