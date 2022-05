Playoff LegaPro, avanti Monopoli e Palermo: il quadro completo (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Monopoli, Palermo, Virtus Entella, Feralpisalò e Juventus Under23 strappano il pass per il secondo turno dei Playoff di LegaPro. Venerdì 13 maggio (ore 11) è in programma il sorteggio. Tra le cinque squadre provenienti dal primo turno dei Playoff, più le tre seconde classificate (e quindi teste di serie) dei gironi nella regular season. Alle tre teste di serie si aggiungerà anche la miglior classificata tra le vincitrici del primo turno Playoff nazionale e anche la vincitrice della Coppa Italia di LegaPro, il Padova. Le teste di serie disputeranno le gare di ritorno in casa. In caso di parità dopo le sfide di ritorno, accedono alla final four le squadre con la miglior differenza reti nel doppio confronto. Le gare di andata si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –, Virtus Entella, Feralpisalò e Juventus Under23 strappano il pass per il secondo turno deidi. Venerdì 13 maggio (ore 11) è in programma il sorteggio. Tra le cinque squadre provenienti dal primo turno dei, più le tre seconde classificate (e quindi teste di serie) dei gironi nella regular season. Alle tre teste di serie si aggiungerà anche la miglior classificata tra le vincitrici del primo turnonazionale e anche la vincitrice della Coppa Italia di, il Padova. Le teste di serie disputeranno le gare di ritorno in casa. In caso di parità dopo le sfide di ritorno, accedono alla final four le squadre con la miglior differenza reti nel doppio confronto. Le gare di andata si ...

