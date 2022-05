Play-off Serie C 2021/2022: il Monopoli sbanca Cesena e vola ai quarti di finale (Di giovedì 12 maggio 2022) Gara molto intensa a Cesena tra Cesena e Monopoli che termina con una vittoria ospite per 0-3. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano con l’erroraccio di Nardi che ha causato rigore ed espulsione. Il Monopoli passa quindi alla prossima fase, Cesena eliminato. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti, con il risultato che si sblocca subito. Nel giro di 12? minuti, il Monopoli trova il gol del vantaggio, grazie all’autorete segnata da Lorenzo Gonnelli. Null’altro da segnalare nel primo tempo. Si va all’intervallo sullo 0-1. SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la gara non parte subito fortissimo, così come il primo tempo. Al minuto 66? ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Gara molto intensa atrache termina con una vittoria ospite per 0-3. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con i padroni di casa che se la sono fatti sfuggire di mano con l’erroraccio di Nardi che ha causato rigore ed espulsione. Ilpassa quindi alla prossima fase,eliminato. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti, con il risultato che si sblocca subito. Nel giro di 12? minuti, iltrova il gol del vantaggio, grazie all’autorete segnata da Lorenzo Gonnelli. Null’altro da segnalare nel primo tempo. Si va all’intervallo sullo 0-1. SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la gara non parte subito fortissimo, così come il primo tempo. Al minuto 66? ...

