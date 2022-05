(Di giovedì 12 maggio 2022) Il difensore del Barcellona Gerardha preso una posizione netta nei confronti dellain un'intervista a Skybet: "ilperchéi grandi club ne traggono vantaggio, non ...

Il difensore del Barcellona Gerardha preso una posizione netta nei confronti dellain un'intervista a Skybet: "Distrugge il calcio perché solo i grandi club ne traggono vantaggio, non è la cosa migliore per i tifosi".... in compagnia dell'ex compagno ai tempi del Manchester United Gary Neville, il difensore del Barcellona Gerardsi schiera contro il progetto, caldeggiato, oltre che dagli stessi ... Piqué: "La Superlega distrugge il calcio, favorisce solo le big"