«PINK come la vita, la musica, il rinascimento e la pace» (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa di scoprire chi vincerà la kermesse di Eurovision 2022, tutti gli occhi sono puntati sui look della sua regina indiscussa: Laura Pausini. Che nella prima serata ha deliziato i fan in versione rosa totale, dall’abito al trucco, fino alla manicure. Eurovision 2022: le pagelle ai look guarda le foto Leggi anche › Eurovision 2022 gara di stile: tutti i voti ai look dei cantanti › Eurovision 2022, Cristiano Malgioglio ha il suo vincitore: «È la voce più ... Leggi su iodonna (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa di scoprire chi vincerà la kermesse di Eurovision 2022, tutti gli occhi sono puntati sui look della sua regina indiscussa: Laura Pausini. Che nella prima serata ha deliziato i fan in versione rosa totale, dall’abito al trucco, fino alla manicure. Eurovision 2022: le pagelle ai look guarda le foto Leggi anche › Eurovision 2022 gara di stile: tutti i voti ai look dei cantanti › Eurovision 2022, Cristiano Malgioglio ha il suo vincitore: «È la voce più ...

Advertising

heyimclaireee : SHE SAID NEL NOME DI COME COME DISCO D’ORO… PINK SIA. - hopfrog73 : @assurdistan un altra differenza che i russi sono tantissimi, e Putin li manda al macello un po' come il video in The Wall dei Pink Floyd! - auraconte : Da Sabato 14 al 25 Maggio, Writing in Pink! sarà un po' in vacanza (dopo settimane di più post al giorno)... grazie… - FrantumareKiev : RT @LazarKaganovic9: @FrantumareKiev Pink Floyd tentavano, eh. Ma cagacazzi come i dream non ce n'è. I Bagnai del metal. - Lesbian_in_Pink : @BluGianni Come gran parte di tutti gli altri simboli e riti cristiani -