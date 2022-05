Piazza Affari chiude negativa, bene Stm e Poste Italiane (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusura in rosso, anche se lontano dai minimi intraday, per il listino di Piazza Affari. In deciso calo nella prima parte, la borsa di Milano nel corso del pomeriggio ha ridotto le perdite dopo l’avvio degli scambi a Wall Street. Dopo i dati sull’inflazione Usa di ieri, che ad aprile ha evidenziato un rallentamento inferiore alle stime, oggi i prezzi alla produzione hanno registrato un andamento simile: stimato al 10,7%, l’indice ad aprile è passato dall’11,5 all’11 per cento. I due titoli in evidenza oggi sul Ftse Mib, che ha terminato gli scambi a 23.566,23 punti (-0,67%), sono Stmicroelectronics (+3,98%) e di Poste Italiane (+3,14%). Per il 2022, il colosso dei chip ha fatto sapere di attendersi ricavi tra 14,8 e 15,3 miliardi di dollari e di stimare una crescita sopra i 20 miliardi nel periodo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusura in rosso, anche se lontano dai minimi intraday, per il listino di. In deciso calo nella prima parte, la borsa di Milano nel corso del pomeriggio ha ridotto le perdite dopo l’avvio degli scambi a Wall Street. Dopo i dati sull’inflazione Usa di ieri, che ad aprile ha evidenziato un rallentamento inferiore alle stime, oggi i prezzi alla produzione hanno registrato un andamento simile: stimato al 10,7%, l’indice ad aprile è passato dall’11,5 all’11 per cento. I due titoli in evidenza oggi sul Ftse Mib, che ha terminato gli scambi a 23.566,23 punti (-0,67%), sono Stmicroelectronics (+3,98%) e di(+3,14%). Per il 2022, il colosso dei chip ha fatto sapere di attendersi ricavi tra 14,8 e 15,3 miliardi di dollari e di stimare una crescita sopra i 20 miliardi nel periodo ...

