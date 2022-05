Piano di zona, ecco nove milioni dal PNRR: la soddisfazione di Festa (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Circa 9 milioni di euro ottenuti dall’Azienda Consortile A04. Il comune capoluogo farà da capofila, anche in collaborazione con altri ambiti. La conferma è arrivata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicando gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento. Una lunga serie di interventi relativi alla linea 1.2 (Percorsi di autonomia per persone con disabilità) e alla linea 1.3 (Housing temporaneo e stazioni di posta) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “Siamo soddisfatti – chiosa il sindaco di Avellino, Gianluca Festa – Sono cifre importanti che ci permettono di dare risposte concrete ai nostri cittadini che vivono in condizioni di indigenza. Al di là delle polemiche non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a lavorare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Circa 9di euro ottenuti dall’Azienda Consortile A04. Il comune capoluogo farà da capofila, anche in collaborazione con altri ambiti. La conferma è arrivata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicando gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento. Una lunga serie di interventi relativi alla linea 1.2 (Percorsi di autonomia per persone con disabilità) e alla linea 1.3 (Housing temporaneo e stazioni di posta) nell’ambito delNazionale di Ripresa e Resilienza (). “Siamo soddisfatti – chiosa il sindaco di Avellino, Gianluca– Sono cifre importanti che ci permettono di dare risposte concrete ai nostri cittadini che vivono in condizioni di indigenza. Al di là delle polemiche non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a lavorare ...

