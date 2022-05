Perché Top Gun: Maverick è il miglior blockbuster del decennio (Di giovedì 12 maggio 2022) Le prime reazioni social a Top Gun: Maverick sono arrivate, e pare che il film sia molto meglio di quanto chiunque avrebbe pensato. In effetti, il sequel del miglior film degli anni '80 di Tom Cruise è già stato descritto come "uno dei migliori sequel di sempre". Cosa che, francamente, nessuno di noi pensava certa dopo innumerevoli ritardi e a quasi quattro decenni dal film originale. LEGGI ANCHE: I film al cinema a maggio 2022Dal nuovo cinecomic Marvel al sequel di *Top Gun*, dall'horror di Firestarter (da Stephen King) al film di guerra *Operazione Mincemeat* Festival di Cannes 2022, i film e i registi più attesi (tra cui Martone, italiano in concorso con Favino)Dal *Top Gun: Maverick* con Tom Cruise a *Nostalgia* di Mario Bellocchio, a *Crimes Of The Future* di Cronenberg. Tutto sull'edizione 75 della kermesse ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Le prime reazioni social a Top Gun:sono arrivate, e pare che il film sia molto meglio di quanto chiunque avrebbe pensato. In effetti, il sequel delfilm degli anni '80 di Tom Cruise è già stato descritto come "uno deii sequel di sempre". Cosa che, francamente, nessuno di noi pensava certa dopo innumerevoli ritardi e a quasi quattro decenni dal film originale. LEGGI ANCHE: I film al cinema a maggio 2022Dal nuovo cinecomic Marvel al sequel di *Top Gun*, dall'horror di Firestarter (da Stephen King) al film di guerra *Operazione Mincemeat* Festival di Cannes 2022, i film e i registi più attesi (tra cui Martone, italiano in concorso con Favino)Dal *Top Gun:* con Tom Cruise a *Nostalgia* di Mario Bellocchio, a *Crimes Of The Future* di Cronenberg. Tutto sull'edizione 75 della kermesse ...

Advertising

MonicaHoranTMPS : Vivendo la vita universitaria top con tre ore di sonno perché ieri sera mercoledì universitario è successo il mondo… - Andrea842631710 : @Ruggero1991 @Pasqual01350178 Il problema è proprio questo, cioè che Spalletti se ne debba andare ora non per il ri… - lakakadonkey : RT @Zoroback_023: Lo dico senza esitazione perché lo penso. Vincere questo campionato contro questo Marotta con una squadra di ragazzi sare… - 1897_frank : @capuanogio 4 ma noni giustifica la categoria, var non intervenuto in milan - Juventus Napoli-Juve Juventus - Inter… - BMedju : RT @Zoroback_023: Lo dico senza esitazione perché lo penso. Vincere questo campionato contro questo Marotta con una squadra di ragazzi sare… -

Mario Draghi ambasciatore dei vini italiani ai big del mondo ... punta di diamante del Gruppo Frescobaldi), un Sassicaia 2018 (simbolo del top dell'Italia da bere ... scelti per il prestigio del brand, per la qualità dell'etichetta e soprattutto perché ... Prime Video ordina la stagione 3 di Upload ... quando è stato rilasciato il secondo ciclo di episodi, la serie non ha mai lasciato la Top 10 dei ... "Sono un po' preoccupato per quanti Nathan potrebbero esserci nella prossima stagione, perché c'è ... Tiscali ... punta di diamante del Gruppo Frescobaldi), un Sassicaia 2018 (simbolo deldell'Italia da bere ... scelti per il prestigio del brand, per la qualità dell'etichetta e soprattutto...... quando è stato rilasciato il secondo ciclo di episodi, la serie non ha mai lasciato la10 dei ... "Sono un po' preoccupato per quanti Nathan potrebbero esserci nella prossima stagione,c'è ... 'Perché non io': Baez sogna il titolo a Estoril