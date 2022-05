(Di giovedì 12 maggio 2022) Da quattro ad una.(Carabinieri) èad aver conquistato l’accesso alladella terza tappa dellaCupdimoderno in corso di svolgimento ad(Bulgaria). L’ultimo atto della manifestazione si disputerà sabato alle ore 10.20 locali. La nostra portacolori, all’esordio stagionale in Coppa del Mondo, ha chiuso la semi“B” classificandosi in nona posizione con 1056 punti. Al comando, invece, la britannica Jessica Varley (1065 punti), davanti alla tedesca Rebecca Langrehr (1065) e alla ceca Veronika Novotna (1065). Nulla da fare, invece, per Alice Rinaudo (Fiamme Oro), che ha chiuso al quindicesimo posto con 1001 punti. Stessa sorte anche per Maria ...

Advertising

OA_Sport : Pentathlon, World Cup Albena 2022: Francesca Tognetti è l’unica azzurra a centrare la finale - Federpentathlon : Francesca Tognetti centra la finale nella terza tappa della World Cup di Pentathlon Moderno, ad Albena. #fipm… - sportface2016 : #Pentathlonmoderno, World Cup #Albena 2022: Stefano #Frezza, Gianluca #Micozzi e Alessandro #Colasanti accedono in… - Federpentathlon : Ecco gli azzurri impegnati oggi nelle qualificazioni maschili ad Albena, nel corso della terza tappa della World Cu… - OA_Sport : #Pentathlon, World Cup Albena 2022: avanzano alle semifinali tutte e 4 le azzurre al via delle qualificazioni -

OA Sport

Ha preso il via nella giornata odierna la terza tappa dellaCup 2022 dimoderno. L'appuntamento di Albena (Bulgaria) è scattato con le qualificazioni femminili che porteranno a semifinali e, successivamente, alla finale in programma sabato 14 ...E' grande Italia ad Albena , in Bulgaria, dove è in corso di svolgimento la terza tappa dellaCup 2022 diModerno . Le quattro atlete azzurri in gara, Aurora Tognetti, Alice Rinaudo, Maria Beatrice Mercuri e Francesca Tognetti , hanno conquistato l'accesso alle semifinali. ... Pentathlon, World Cup Albena 2022: Francesca Tognetti è l'unica azzurra a centrare la finale Da quattro ad una. Francesca Tognetti (Carabinieri) è l’unica azzurra ad aver conquistato l’accesso alla finale della terza tappa della World Cup 2022 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad ...Britain's reigning Olympic champion Joe Choong marked his return to international competition by progressing through men's qualifying at the ...