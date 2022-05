Pensioni anticipate 2022-2023, ultime novità su Opzione donna: gli obiettivi del CODS (Di giovedì 12 maggio 2022) La situazione politica e mondiale di questi mesi non è certo semplice e a questo proposito Orietta Armiliato, fondatrice del Gruppo facebook “Comitato Opzione donna Social“, ha fatto il punto sugli obiettivi possibili da raggiungere, e cosa aspettarsi per le Pensioni anticipate durante questi delicati momenti causati dalla guerra in Ucraina. Ecco di seguito il suo intervento integrale postato sulla pagina ufficiale facebook del suo gruppo. Pensioni anticipate 2022, ultime notizie dal Comitato Opzione donna Social: gli obiettivi Armiliato scrive: “Appena si sarà sopita la violenza del conflitto in atto e dunque si saranno smorzate le polemiche ed acclarate le posizioni anche circa ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 12 maggio 2022) La situazione politica e mondiale di questi mesi non è certo semplice e a questo proposito Orietta Armiliato, fondatrice del Gruppo facebook “ComitatoSocial“, ha fatto il punto suglipossibili da raggiungere, e cosa aspettarsi per ledurante questi delicati momenti causati dalla guerra in Ucraina. Ecco di seguito il suo intervento integrale postato sulla pagina ufficiale facebook del suo gruppo.notizie dal ComitatoSocial: gliArmiliato scrive: “Appena si sarà sopita la violenza del conflitto in atto e dunque si saranno smorzate le polemiche ed acclarate le posizioni anche circa ...

Advertising

businessonlinei : Riforma Pensioni 2023, Ue prende posizione netta su uscite anticipate e aumento importi - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - p1c98 : @jagang_1 @giuslit @DeShindig E come li mandi via, visto che uno promette pensioni anticipate, un altro tagli di ta… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -