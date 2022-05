(Di giovedì 12 maggio 2022) Come? Cosa? Chi? Ehi, stavateper caso di uno deipiùdello zodiaco? Guardate che se ne accorgono subito! Non potete ingannarli e quindi non provateci neanche. Di che cosa parliamo? Ah ma semplicemente del fatto che sicuramente state tramando alle spalle di quella tale persona, che vi ha sentito dire qualcosa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Titty48286633 : BuonGiovedì alle persone oneste e sincere che pensano che anche tutte le altre lo siano sono spontanee vere e semp… - Titty48286633 : @IlvaMenchini BuonGiovedì alle persone oneste e sincere che pensano che anche tutte le altre lo siano sono spontane… - Titty48286633 : @Marta6128 BuonGiovedì alle persone oneste e sincere che pensano che anche tutte le altre lo siano sono spontanee… - Titty48286633 : @DikuKaci BuonGiovedì alle persone oneste e sincere che pensano che anche tutte le altre lo siano sono spontanee v… - BenedettaPetru6 : RT @a83961129: Contrariamente a quello che pensano i giornalisti...io dico che Putin sta vincendo almeno una guerra..ed è che sta sgretolan… -

CheDonna.it

... la guerra in Cecenia e molti conflitti regionali, però pensiamoa quella Guerra con la G ...a sangue freddo che non possono farci nulla e quindi preferiscono ignorare queste cose. È come ...Le forze politiche, in scadenza di una legislaturaal proprio orticello, ma io dico attenzione: una legge proporzionale serve con la riforma che ha ridotto il numero dei parlamentari". ... Pensano sempre che stiate parlando di loro: sono i segni più paranoici