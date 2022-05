Pediatria: la salute passa anche dalla forza educatrice dei medici (Di giovedì 12 maggio 2022) Palermo – “Non ci può essere salute materno-infantile né buona sanità se si separa la professione medica dalla sua forza educatrice. Educare e costruire salute sono due elementi dello stesso processo, in cui il ruolo dei professionisti è centrale per orientare la famiglia nei primi due anni di vita dei bambini. Si tratta di un investimento sui bisogni sanitari e sociali dell’adulto di domani, che si tradurrà in consapevolezza del proprio benessere e più sostenibilità del sistema sanitario”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, intervenendo al convegno “Un viaggio di gruppo per la promozione della salute in area Pediatrica e nel Materno Infantile”, organizzato dalla Società italiana di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022) Palermo – “Non ci può esserematerno-infantile né buona sanità se si separa la professione medicasua. Educare e costruiresono due elementi dello stesso processo, in cui il ruolo dei professionisti è centrale per orientare la famiglia nei primi due anni di vita dei bambini. Si tratta di un investimento sui bisogni sanitari e sociali dell’adulto di domani, che si tradurrà in consapevolezza del proprio benessere e più sostenibilità del sistema sanitario”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine deidi Palermo Toti Amato, consigliere della Fnomceo, intervenendo al convegno “Un viaggio di gruppo per la promozione dellain area Pediatrica e nel Materno Infantile”, organizzatoSocietà italiana di ...

Advertising

quotidianodirg : #Saluteebenessere #medici Pediatria: la salute passa anche dalla forza educatrice dei medici - ilSicilia : #Salute #pediatria Pediatria, Amato (Omceo): “Salute passa anche dalla forza educatrice dei medici”… - blogsicilia : #notizie #sicilia La “forza educatrice dei medici” in pediatria, punto fondamentale per la salute -… - GuidaGenitori : #obesità #obesitàinfantile #osservatorioobesita #prevenzioneobesita #bambini #obesitabambini #genitori… - chidambara09 : RT @Microbioma_it: Dagli studi pubblicati, utili indicazioni per sapersi orientare nella scelta degli integratori. #microbiota | #health… -