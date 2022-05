Pechino Express | “Barano sempre!”: sono stati scoperti, terremoto prima della finale (Di giovedì 12 maggio 2022) Poche ore prima della finale di Pechino Express, due concorrenti son finiti al centro di una pesantissima bufera fatta di dure accuse. Ecco cosa succede Pechino Express (Youtube)Giovedì 12 maggio andrà in onda la finale di questa nona edizione di Pechino Express, nei territori di Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Le coppie concorrenti sono pronte a sfidarsi nell’ultima battaglia, quella che li porterà alla vittoria finale: il premio andrà in beneficienza ad associazioni che aiutano le popolazioni locali. Proprio pochissime ore prima della finale, però, è stata sganciata una vera e propria bomba su una delle coppie ... Leggi su specialmag (Di giovedì 12 maggio 2022) Poche oredi, due concorrenti son finiti al centro di una pesantissima bufera fatta di dure accuse. Ecco cosa succede(Youtube)Giovedì 12 maggio andrà in onda ladi questa nona edizione di, nei territori di Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Le coppie concorrentipronte a sfidarsi nell’ultima battaglia, quella che li porterà alla vittoria: il premio andrà in beneficienza ad associazioni che aiutano le popolazioni locali. Proprio pochissime ore, però, è stata sganciata una vera e propria bomba su una delle coppie ...

Advertising

Sara028082581 : Ma per fare vincere i PAZZESCHI a pechino express c'e un televoto? Che se fa? che numero devo chiamare? #jeru - drusjezenik : 'stasera purtroppo niente eurovision perché io la finale di pechino express non me la perdo per nessun motivo al mondo ?? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Dopo aver mangiato un pene posso fare tutto' È accaduto durante la sua partecipazione a #pechinoexpress . Cosa ci ha racconta… - fantastichella : indovinate chi avremmo fatto vincere a pechino express se ci fossero i voti da casa? #jerù - Sonoio88247440 : Victoria Cabello, da MTV a Pechino Express: 'Dopo aver mangiato un pene, pronta a tutto' -