Pechino Express, anticipazioni finale 12 maggio 2022: coppie in gara, percorso, chi vince a Dubai (Di giovedì 12 maggio 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché tra autostop, notti insonni in sacco a pelo in abitazioni di fortuna, corse estenuanti e sfide difficili, Pechino Express, l’adventure game di Sky, sta per giungere al capolinea. E questa sera, in prima serata, andrà in onda la finale, che si svolgerà negli Emirati Arabi, a Dubai: chi trionferà? Quali sono le coppie finaliste di Pechino Express 2022 Dopo l’eliminazione quasi inaspettata di Italia-Brasile, e cioè delle agguerrite modelle Helena Prestes e Nikita Pelizon, le coppie in gara, quelle finaliste, sono: Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni) Gli Sciacalli (Aurora e Fru) I Pazzeschi (Paride Vitale e Victoria Cabello). Tra di loro si nascondono i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché tra autostop, notti insonni in sacco a pelo in abitazioni di fortuna, corse estenuanti e sfide difficili,, l’adventure game di Sky, sta per giungere al capolinea. E questa sera, in prima serata, andrà in onda la, che si svolgerà negli Emirati Arabi, a: chi trionferà? Quali sono lefinaliste diDopo l’eliminazione quasi inaspettata di Italia-Brasile, e cioè delle agguerrite modelle Helena Prestes e Nikita Pelizon, lein, quelle finaliste, sono: Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni) Gli Sciacalli (Aurora e Fru) I Pazzeschi (Paride Vitale e Victoria Cabello). Tra di loro si nascondono i ...

Advertising

CorriereCitta : Pechino Express, anticipazioni finale 12 maggio 2022: coppie in gara, percorso, chi vince a Dubai #pechinoexpress… - AngoloDV : Le dichiarazione di Italia-Brasile #pechinoexpress #italiabrasile - AngoloDV : Le anticipazioni e le parole dei concorrenti per la finale #pechino #pechinoexpress #mammaefiglia #sciacalli… - kkomorebii : Stasera non devo aprire twitter altrimenti mi spoilero la finale di pechino express, essendo poraccia la guarderò d… - selishardliquor : RT @smiletiziano1: questo video di Antonella Elia che stima e adora Lauro è linfa vitale per noi che siamo cresciuti con la loro litigata a… -