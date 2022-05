Pechino Express 2022 | ecco chi ha vinto la nuova edizione

Leggi su biccy

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo 10 puntate e un viaggio da Sultanhani ad Abu Dhabi e Dubai, ieri sera si è conclusa ladi. A trionfare è stata la squadra dei Pazzeschi, formata da Victoria Cabello e Paride Vitale. Medaglia d’argento per Mamma e Figlia, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni e sul terzo radino del podio si sono piazzati gli Sciacalli Fru e Aurora Leone. .@LaCabello please? #PAZZESCHI#pic.twitter.com/8iVwgPHPbc —(@) May 12,Il terzo posto della finale di #se lo aggiudicano gli #SCIACALLI @gianluca fru @aurora leone pic.twitter.com/mCGdvVlRrR — ...