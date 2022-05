Partita di beneficienza per l’Ucraina al Maradona: sarà Napoli contro resto d’Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra in Ucraina è un evento che ha sconvolto tutto il mondo. Da tutte le parti del globo si stanno effettuando parecchie iniziative di beneficienza per sostenere il popolo ucraino. E anche Napoli non si è tirata indietro. Stadio Maradona (Photo by Ivan Romano/Getty Images) Si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, martedì 24 maggio, la seconda edizione de “La Partita”. La manifestazione a sostegno delle donne e dei bambini ucraini sarà trasmessa in diretta nazionale su Sportitalia, e vedrà affrontarsi Napoli contro resto d’Italia. In campo ci saranno calciatori di Serie A ed ex calciatori, oltre a numerose personalità del mondo della musica, dello spettacolo e del cinema. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) La guerra in Ucraina è un evento che ha sconvolto tutto il mondo. Da tutte le parti del globo si stanno effettuando parecchie iniziative diper sostenere il popolo ucraino. E anchenon si è tirata indietro. Stadio(Photo by Ivan Romano/Getty Images) Si terrà allo Stadio Diego Armandodi, martedì 24 maggio, la seconda edizione de “La”. La manifestazione a sostegno delle donne e dei bambini ucrainitrasmessa in diretta nazionale su Sportitalia, e vedrà affrontarsi. In campo ci saranno calciatori di Serie A ed ex calciatori, oltre a numerose personalità del mondo della musica, dello spettacolo e del cinema.

