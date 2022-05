Paperino & Friends, alla scoperta delle nuove storie a fumetti (Di giovedì 12 maggio 2022) Un concentrato di avventure a fumetti, pronte a portare i giovani lettori e tutti gli appassionati del mondo Disney tra missioni segrete ed enigmi Arriva il primo numero di Paperino & Friends, il nuovo titolo Panini Comics: un concentrato di avventure a fumetti, pronte a portare i giovani lettori e tutti gli appassionati del mondo Disney in un mondo di storie ricche di azione, mistero, brividi e divertimento! Disponibile a partire da martedì 10 maggio in edicola, fumetteria e su Panini.it, Paperino & Friends è un volume composto da oltre 100 pagine di fumetti che contiene 4 storie autoconclusive. Vedremo il giovane Paperino e i suoi amici in Young Donald, Qui, Quo e Qua alle ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 12 maggio 2022) Un concentrato di avventure a, pronte a portare i giovani lettori e tutti gli appassionati del mondo Disney tra missioni segrete ed enigmi Arriva il primo numero di, il nuovo titolo Panini Comics: un concentrato di avventure a, pronte a portare i giovani lettori e tutti gli appassionati del mondo Disney in un mondo diricche di azione, mistero, brividi e divertimento! Disponibile a partire da martedì 10 maggio in edicola, fumetteria e su Panini.it,è un volume composto da oltre 100 pagine diche contiene 4autoconclusive. Vedremo il giovanee i suoi amici in Young Donald, Qui, Quo e Qua alle ...

