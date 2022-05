Palermo-Triestina, caos al Barbera: fumogeni in campo e tentata invasione (Di giovedì 12 maggio 2022) Attimi di caos al Renzo Barbera durante il match tra Palermo e Triestina, valevole per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2021/2022. Al minuto 52, il direttore di gara è stato costretto ad interrompere il gioco per un fumogeno lanciato il campo. Subito dopo, la tentata invasione dal cancello sotto la curva rosanera. Intervenuti gli steward per placare gli animi e far riprendere il match. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Attimi dial Renzodurante il match tra, valevole per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C 2021/2022. Al minuto 52, il direttore di gara è stato costretto ad interrompere il gioco per un fumogeno lanciato il. Subito dopo, ladal cancello sotto la curva rosanera. Intervenuti gli steward per placare gli animi e far riprendere il match. SportFace.

