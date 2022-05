Palermo-Triestina, Baldini: “Il destino ha deciso che non dovevamo perdere. A me…” (Di giovedì 12 maggio 2022) Scampato pericolo per Baldini che ai microfoni di Eleven Sports. Il mister rosanero commenta nel post gara di Palermo-Triestina terminata 1-1 Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Scampato pericolo perche ai microfoni di Eleven Sports. Il mister rosanero commenta nel post gara diterminata 1-1

Advertising

DiMarzio : #SerieC I Gli emissari del #CityGroup a #Palermo per assistere al match contro la #Triestina - SkySport : ULTIM'ORA SERIE C PLAYOFF: PALERMO-TRIESTINA 1-1 I rosanero avanzano al 2° turno #SkySport #SerieC #PalermoTriestina #Palermo #Triestina - GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - 24Trends_Italia : 1. Palermo-Triestina - 50mille+ 2. Vicenza-Cosenza - 50mille+ 3. Buco nero - 50mille+ 4. Finlandia - 50mille+ 5. Pa… - zazoomblog : LIVE – Palermo-Triestina 1-1 ritorno primo turno Nazionale Playoff Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Palermo-Triestin… -