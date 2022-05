Palermo | si sbriciola la tettoia | 16enne precipita da 10 metri

Advertising

palermo24h : Sale su una tettoia che si sbriciola sotto i suoi piedi e cade da 10 metri, grave un sedicenne -

PalermoToday

L'ospedale Civico di, 12 maggio 2022 - Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni adopo essere caduto da un edificio. Un volo di 10 metri. E' successo nel quartiere Guadagna, in via Emanuele Paternò. A dare l'allarme sono stati gli amici che erano con lui. Sul posto il 118 Sale su una tettoia che si sbriciola sotto i suoi piedi e cade da 10 metri, grave un sedicenne Secondo quanto riportato da Palermo Today, il 16enne si trovava con i compagni in una palazzina abbandonata. A un certo punto sarebbe montato su una vecchia tettoia, che si sarebbe sbriciolata sotto ...E' successo in una palazzina diroccata nella zona della Guadagna, vicino al vecchio ponte in ferro. Dopo la chiamata ricevuta da due amici che erano con lui, i sanitari del 118 hanno soccorso il ragaz ...