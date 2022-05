Palermo, dirigente del City Group sarà al Barbera per la sfida contro la Triestina (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Palermo sembra sempre più vicino al cambio di proprietà. Il City Group sarebbe ormai ad un passo dall’acquisto del club e in questo senso arrivano alcune conferme. Brian Marwood, Managing Director of Global Football del City Group, ha infatti incontrato nella giornata di mercoledì i dirigenti rosanero. Il dirigente, in serata, sarà al Barbera per assistere alla sfida contro la Triestina, valida per il playoff Serie C dove sono previsti più di 30.000 spettatori e il sold out. Lo riporta gianlucadimarzio.com, sottolineando come l’arrivo del dirigente del gruppo Citizens sia un’ulteriore prova della trattativa in corso tra il Palermo e il City ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilsembra sempre più vicino al cambio di proprietà. Ilsarebbe ormai ad un passo dall’acquisto del club e in questo senso arrivano alcune conferme. Brian Marwood, Managing Director of Global Football del, ha infatti incontrato nella giornata di mercoledì i dirigenti rosanero. Il, in serata,alper assistere allala, valida per il playoff Serie C dove sono previsti più di 30.000 spettatori e il sold out. Lo riporta gianlucadimarzio.com, sottolineando come l’arrivo deldel gruppo Citizens sia un’ulteriore prova della trattativa in corso tra ile il...

Advertising

DiMarzio : #SerieC I #Palermo, dirigente del City Football Group in città: le ultime - sportface2016 : #Palermo, Brian #Marwood del #CityGroup in città: sarà al Barbera per vedere la sfida contro la Triestina - sportli26181512 : Palermo, un dirigente del City Group è in città: seguirà il match con la Triestina. FOTO: Brian Marwood, managing d… - SiiocaMilan : RT @bennygiardina: ?? Il City Football Group mette piede a #Palermo: il dirigente Brian Marwood e un altro emissario della holding in visita… - ILOVEPACALCIO : Di Marzio: 'Dirigente City Group a Palermo, assisterà alla gara contro la Triestina' - Ilovepalermocalcio -