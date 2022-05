Palermo, dalla corsa Champions alla Coppa Italia: ecco il ‘Barbera’ di nuovo sold out (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto esaurito per Palermo-Triestina al Renzo Barbera valido per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. ecco quando lo stadio rosanero è andato "sold out" a partire dal 29 maggio 2004 Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto esaurito per-Triestina al Renzo Barbera valido per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.quando lo stadio rosanero è andato "out" a partire dal 29 maggio 2004

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, dalla corsa Champions alla Coppa Italia: ecco il ‘Barbera’ di nuovo sold out - Mediagol : Palermo, dalla corsa Champions alla Coppa Italia: ecco il ‘Barbera’ di nuovo sold out - blogsicilia : #notizie #sicilia Via alle assemblee di circoscrizione per Franco Miceli, si parte dalla quinta -… - PALERMOPM : Avviso - himeralive : Tragedia nel quartiere Zen di Palermo. Un uomo di settant'anni è deceduto in via Ignazio Mormino. Secondo prime in… -