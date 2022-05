Palermo | contro la Triestina in tribuna anche emissari del Manchester City

(Di giovedì 12 maggio 2022) C’èl’inglese Brian Marwood del fondo tra gli oltre trentun mila spettatori presenti allo stadio Renzo Barbera per il match che vede ilsfidare lanei playoff di Serie C. Accanto a Giovanni Gardini, ex dirigente di Inter, Lazio e Verona e pronto a entrare nei quadri societari del club, ci sono dunque glidel Mster, la cui proprietà potrebbe acquistare il club rosanero. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieC I Gli emissari del #CityGroup a #Palermo per assistere al match contro la #Triestina - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - argentofisico : RT @madforfree: Recap vaccini/obblighi: partita la campagna marketing x #quartadose, nonostante vaccino ormai vecchio. Gli ordini dei medic… - alfrig409 : RT @madforfree: Recap vaccini/obblighi: partita la campagna marketing x #quartadose, nonostante vaccino ormai vecchio. Gli ordini dei medic… - RobbyItaliano : RT @madforfree: Recap vaccini/obblighi: partita la campagna marketing x #quartadose, nonostante vaccino ormai vecchio. Gli ordini dei medic… -

... ma ha chiuso la sua corsa perdendo in casa nel primo turnol'Olbia) mentre ilsi era imposto sull'Avellino, anche qui 1 - 0 interno e 0 - 0 esterno. RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Il ...- Offredi deve aver detto qualcosa ai tifosi rosanero, che stanno inveendo in tutti i modidi lui. 8 s.t. - L'arbitro interrompe il gioco perché i tifosi delhanno tirato un ...Mario Alberto Santana, ex capitano rosanero ed attuale collaboratore tecnico del mister Silvio Baldini, è intervenuto ai microfoni di Eleven Sports all'intervallo di Palermo-Triestina ... che facciamo ...Un primo colpo che potrebbe accendere ancor di più la piazza siciliana e il Palermo che storicamente ha sempre valorizzato al massimo i giovani, come dimostrano i vari Dybala, Ilicic, Cavani.